Chi schierare e chi tenere fuori dal vostro undici titolare in questo weekend di campionato

Neanche il tempo di archiviare la tre giorni europea che è già il momento di tornare in campo per la quinta giornata di Serie A, prima del primo turno infrasettimanale del campionato, che andrà in scena la prossima settimana. Come ogni weekend, ecco i consigli per il fantacalcio, a cura della redazione di Sì24, su chi schierare e chi tener fuori dal vostro undici titolare, insieme alle probabili formazioni delle dieci sfide.

SASSUOLO – EMPOLI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Consigliati: Consigli, Marlon, Locatelli, Boateng, Silvestre, Krunic, Zajc, Caputo.

Sconsigliati: Rogerio, Bourabia, Di Francesco, Terracciano, Veseli, Acquah, La Gumina.

PARMA – CAGLIARI

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Dimarco; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

Consigliati: Sepe, Dimarco, Stulac, Inglese, Romagna, Barella, Joao Pedro, Pavoletti.

Sconsigliati: Gagliolo, Barillà, Di Gaudio, Klavan, Padoin, Ionita, Sau.

FIORENTINA – SPAL

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Consigliati: Lafont, Milenkovic, Benassi, Chiesa, Simeone, Cionek, Lazzari, Antenucci.

Sconsigliati: Vitor Hugo, Veretout, Gomis, Felipe, Missiroli, Schiattarella, Fares.

SAMPDORIA – INTER

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.

Consigliati: Andersen, Praet, Defrel, Handanovic, Skriniar, Asamoah, Perisic, Icardi.

Sconsigliati: Audero, Tonelli, Murru, Barreto, Caprari, Miranda, D’Ambrosio, Gagliardini.

TORINO – NAPOLI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.

Napoli(4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Consigliati: Izzo, Meité, Belotti, Koulibaly, Hamsik, Milik, Insigne.

Sconsigliati: Siigu, Moretti, Aina, Rincon, Berenguer, Hysaj, Mario RUi, Allan.

BOLOGNA – ROMA

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Svanberg, Poli, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Under, Dzeko, Perotti.

Consigliati: Danilo, Dzemaili, Falcinelli, Olsen, Cristante, Under, Dzeko.

Sconsigliati: Skorupski, Gonzalez, Mattiello, Dijks, Santander, Florenzi, Fazio, De Rossi.

CHIEVO – UDINESE

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Consigliati: Sorrentino, Bani, Birsa, Stepinski, Troost-Ekong, Fofana, Lasagna, De Paul.

Sconsigliati: Cacciatore, Radovanovic, Hetemaj, Stryger Larsen, Behrami, Pussetto.

LAZIO – GENOA

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Günter; Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Bessa; Kouamé, Piatek.

Consigliati: Strakosha, Acerbi, Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile, Criscito, Kouamé, Piatek.

Sconsigliati: Wallace, Caceres, Lulic, Marchetti, Biraschi, Sandro, Hiljemark.

MILAN – ATALANTA

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

Consigliati: Caldara, Kessié, Bonaventura, Higuain, Calhanoglu, Masiello, Freuler, Gomez, Zapata.

Sconsigliati: Calabria, Rodriguez, Biglia, Gollini, Palomino, Hateboer, Gosens.

FROSINONE – JUVENTUS

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Consigliati: Zampano, Szczesny, Bonucci, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Sconsigliati: Sportiello, Goldaniga, Salamon, Chibsah, Maiello, Perica, Cancelo, Pjanic.