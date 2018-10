Tutte le anticipazioni, il trailer, il cast e la trama

Torna su Rai 1 la fiction colossal sui Medici. In onda da martedì 23, la seconda stagione avrà come protagonista Lorenzo il Magnifico, interpretato dal 32enne inglese Daniel Sharman. Prodotta in Italia da Lux Vide e distribuita in tutto il mondo, la serie è costata 25 milioni euro. Le prime due puntate saranno disponibili già da martedì 16 su Rai Play.

Trama – I Medici 2

Dopo un flashback che preannuncia il destino di Lorenzo, la storia viene catapultata al 1469. E’ un periodo florido per la famiglia dei Medici guidati dall’eclettico Lorenzo, nipote di Cosimo (interpretato nella serie del 2016 da Richard Madden) amante dell’arte e della letteratura in una Firenze florida al centro del panorama italiano.

Una minaccia però si cela: la famiglia dei Pazzi, anch’essi banchieri, cospira alle spalle dei Medici per spodestarli e salire al potere. Lorenzo dovrà quindi gestire la situazione dopo l’attentato ai danni del padre Piero e la scoperta dell’amore della sorella Bianca per uno dei Pazzi. La serie si protrarrà fino all’assassinio del fratello di Lorenzo, Giuliano, e l’esplosione della Congiura dei Pazzi.

Trailer I Medici 2

Cast I Medici 2

Ideata da Frank Spotnitz, la serie si avvale ancora una volta di un cast internazionale. Oltre a Sharman nel cast anche Sean Bean, l’Eddard Stark di Game of Thrones, nel ruolo di Jacopa Pazzi. Tanti anche i volti italiani come Roul Bova nei panni di papa Sisto IV e Alessandra Mastronardi che interpreta Lucrezia Donati, l’amore illecito di Lorenzo il Magnifico.

Dopo il successo della prima serie adesso si attende la seconda stagione che già dalle prime immagini promette di replicare i risultati.

Foto da Facebook