I due uomini, di 29 e 34 anni, sono provati a causa della notte trascorsa in un canalone innevato ma stanno bene

Un elicottero del Soccorso alpino ha tratto in salvo i due escursionisti bellunesi intrappolati dalle fiamme in un incendio nell’Agordino, in provincia di Belluno. I due uomini, di 29 e 34 anni, sono provati a causa della notte trascorsa in un canalone innevato ma stanno bene.

Buone notizie dall’#incendio di #Agordo, #Veneto: sono stati recuperati i due escursionisti bloccati dalle fiamme. Un soccorritore è sceso in hovering dall’elicottero ed ha imbarcato in velocità i due prima che il fumo potesse chiudere la visibilità: https://t.co/3I9uQ4fI6s — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 ottobre 2018





Il rogo intanto continua a diffondersi ma il miglioramento delle condizioni meteorologiche dovrebbe accelerare lo spegnimento.