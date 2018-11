Per la giornata di lunedì nuova allerta arancione su Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, gialla su Piemonte, Lombardia, Campania, Sardegna e Sicilia

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni, provocando morti e gravi danni, non è ancora passata. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Si valuta anche l’allerta gialla in buona parte del resto del Paese, tra cui i settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Campania, Sicilia e Sardegna.

Borrelli: “Il peggio sembra essere passato”

“Ancora siamo in una situazione di maltempo ma stiamo ritornando alla normalità. C’è ancora un’allerta arancione in alcune regioni ma il peggio è passato”, ha detto a Rai Radio Anch’io il direttore della Protezione civile Angelo Borrelli. E ancora: “Ora procediamo con il ripristino dei servizi essenziali soprattutto nel Nord Est devastato dal maltempo”.