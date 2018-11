"Quanto accaduto - ha detto il sindaco Cristaldi - fa emergere ulteriormente la gravità della situazione sul fiume Mazaro per il quale da 8 anni i lavori per l'assetto idrogeologico"

Il fiume Mazaro di Mazara del Vallo è straripato a causa delle forti piogge che hanno interessato il centro del Trapanese la scorsa notte. Alcuni piccoli natanti ormeggiati nel porto canale sono stati danneggiati o sono affondati, ma molte altre imbarcazioni sono state salvate dalla furia dell’acqua.

Per il sindaco Nicola Cristaldi “sono chiare ed evidenti le responsabilità di chi si trova ad adottare quei provvedimenti che dovrebbero autorizzare i lavori che ancora non stati effettuati”. Le zone basse della città sono state allagate e molte persone sono state costrette a salire ai piani alti delle case.

Mazara, il fiume esonda e allaga la città

Stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco e un’altra sta arrivando da Palermo. Il comando provinciale di Trapani ha inviato anche la sezione soccorritori acquatici. Nella notte, ha reso noto il sindaco, Nicola Cristaldi, che ha attivato subito la protezione civile comunale, sono caduti “oltre 80 mm di pioggia“. “Emerge una particolare situazione critica sul fiume Mazaro – ha aggiunto – dove alcune piccole imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e purtroppo alcune sono affondate”.

“Quanto accaduto – ha aggiunto – fa emergere ulteriormente la gravità della situazione sul fiume Mazaro per il quale da 8 anni aspettiamo che la Regione autorizzi i lavori per l’assetto idrogeologico dello stesso”. Il porto nuovo di Mazara del Vallo è stato momentaneamente chiuso alla navigazione: “Stiamo lavorando – dicono dalla Capitaneria di porto – per rendere il porto navigabile al più presto e per consentire ai pescherecci di potervi entrare”.