L'ex tecnico del Crotone paga i due punti in cinque partite da quando si è seduto sulla panchina rossoblù al posto di Ballardini

Due punti in cinque partite, pur con l’attenuante di aver affrontato Juventus, Inter, Napoli e Milan (oltre all’Udinese), potrebbero non essere abbastanza per salvare la panchina di Ivan Juric. Il tecnico croato, chiamato a sostituire Ballardini che fino a quel momento aveva regalato al Genoa ben dodici punti in sette partite, è fortemente in bilico dopo la partita persa in rimonta con il Napoli, e all’inizio della pausa per le nazionali potrebbe concretizzarsi l’esonero.

Il favorito per la panchina, in questo momento, è Davide Nicola, nome già valutato un mese fa e sicuramente gradito alla tifoseria, impaziente dopo la sconfitta di ieri e furente con il presidente Preziosi per l’affrettata decisione di esonerare Ballardini. L’ex allenatore del Crotone, infatti, ha giocato per sei stagioni con la maglia del Grifo, e non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare il Genoa.