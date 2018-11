Da oggi strade chiuse, divieti di sosta e modifiche al traffico. Anche le linee Amat subiranno variazioni

Palermo si prepara ad ospitare la conferenza di pace sulla Libia, lunedì 12 novembre. Per le strade della città sono scattate già oggi le misure di sicurezza. La zona attorno all’hotel Villa Igiea, sede dell’evento, saranno interdette al traffico fino alle 7 di mercoledì mattina.

Conferenza sulla Libia a Palermo, scattano le misure di sicurezza

Sono tante le modifiche apportate alla viabilità palermitana in vista della conferenza di pace sulla Libia di domani. In Viale Regione sono già scattati i divieti di sosta e gli svincoli sui prolungamenti di viale Lazio, viale Michelangelo e piazza Bolivar, verranno chiusi nei momenti di passaggio di autorità e delegazioni.

I mezzi in entrata e in uscita dal porto di Palermo avranno dei percorsi obbligati. Per immettersi in autostrada si dovranno percorrere via Cala, via Messina Marine e via Galletti, per raggiungere il porto si dovrà arrivare fino a via Crispi dalla via Galletti. Deviate anche le linee Amat fino alle 18 di martedì.

Sorveglianza speciale, oltre ai divieti di sosta, anche attorno agli hotel in cui alloggeranno i diplomatici. Blindate le zone dell’Ibis di via Crispi, del Mercure di via Marchese Ugo, dell’Astoria di via Montepellegrino, e ancora massima sicurezza attorno al La Torre di Mondello, al Casena dei Colli, al Mondello Palace, al Wagner, al Borsa, al Federico II.

Anche le scuole attorno a Villa Igiea verranno chiuse nei giorni della conferenza internazionale. Si tratta dell’istituto Arenella, i plessi Di Bartolo sul lungomare Cristoforo Colombo, il Rizzo di via Papa Sergio, il Rampolla di via Papa Paolo VI e il Sileno di via Cardinale Massaio. Per la sicurezza, è vietato da oggi e per due giorni il trasporto di carburanti e materiale soggetto ad esplosione.

Chiuso Viale del Fante nel tratto all’altezza dello Stadio Barbera per la partita di calcio Palermo-Pescara, prevista per le 21 di oggi.