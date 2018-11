"L'illegalità non è più tollerata", commenta Salvini. "È una vergogna", ribatte l'associazione

È in corso a Roma lo sgombero del presidio umanitario Baobab Experience, nei pressi della Stazione Tiburtina. Da quanto si è appreso, all’interno della tendopoli, al momento dello sgombero, c’erano circa 200 migranti. Al termine dei lavori, le tende verranno rimosse e si procederà con la bonifica dell’area.

Roma, sgombero del presidio Baobab

“Le questioni sociali a Roma si risolvono così: con polizia e ruspa. Una vergogna infinita per questa città“, ha dichiarato l’associazione. La tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina di Roma è stata più volte sgomberata in passato. Per i migranti presenti stamattina, sprovvisti di documenti, è previsto il trasferimento all’ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e le procedure di identificazione.

Soddisfatto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate – ha detto -. L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti”. Pronta la risposta del coordinatore di Baobab Experience, Andrea Costa: “Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada – ha affermato -. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli”.