Sono il ministro per la Brexit, Dominic Raab, il sottosegretario britannico per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara e la ministra del lavoro Esther McVey

Momenti di tensione in Gran Bretagna, dopo il via libera sull’intesa per la Brexit. A poche ore dal difficile “sì” arrivano le dimissioni del ministro per la Brexit, Dominic Raab, del sottosegretario britannico per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara e della ministra del lavoro Esther McVey. Le dimissioni di Raab hanno provocato la caduta libera della sterlina.

Brexit, si dimettono Raab e il sottosegretario per l’Irlanda del Nord

“È un momento molto importante – aveva commentato il negoziatore dell’Unione, Michel Barnier, in una dichiarazione alla stampa con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk – . L’accordo concordato è giusto ed equilibrato, assicura le frontiere dell’Irlanda e getta le basi per un’ambiziosa relazione futura. Ma abbiamo ancora una lunga strada davanti, con un lavoro intenso da fare, e non c’è tempo da perdere”.

Il “brexiteer” convinto Raab però dichiara di non poter “sostenere in buona coscienza i termini dell’accordo con l’Ue proposto”. Nella lettera di dimissioni che ha invitato alla premier Theresa May, Raab scrive “comprendere” i motivi per i quali il governo abbia deciso a maggioranza di sposare la bozza d’intesa e di “rispettare il diverso punto di vista” espresso che ha spinto la premier e “altri colleghi” a dare il via libera al testo “in buona fede”, però lui non può accettare la proposta.

A suo avviso infatti, l’accordo, nella soluzione proposta per l’Irlanda del Nord, rappresenta “una minaccia reale all’integrità del Regno Unito“, né un meccanismo di “backstop indefinito”. Dopo quello di David Davis, l’abbandono del ministro per la Brexit Raab è un colpo duro per il governo inglese alle prese con un difficile negoziato e non si escludono altre possibili defezioni.

Il sottosegretario al dicastero dell’Irlanda del Nord, Shailesh Varaè il primo componente del governo di Theresa May a dimettersi per protesta contro l’intesa con Bruxelles. Lo junior minister – così nella definizione britannica – accusa che la bozza di accordo lascerebbe il Regno Unito “a metà del guado” a tempo indeterminato e non dia garanzie definitive che l’Irlanda del Nord non abbia alla fine relazioni con l’Ue più profonde rispetto al resto del Paese. Lo scrive nella sua lettera di dimissioni.

Theresa May invece, nonostante le polemiche, a breve difenderà l’accordo di fronte alla Camera dei Comuni.