Il capitano rossonero rientrerà in campo per il finale del girone d'andata, a cavallo del periodo natalizio

Un tunnel senza fine. In casa Milan, in una stagione che sembrava poter regalare soddisfazioni alla squadra, nonostante il rendimento altalenante in Serie A ed Europa League, gli infortuni hanno preso il sopravvento, falcidiando la rosa rossonera. L’ultimo in ordine di tempo è quello occorso ad Alessio Romagnoli, che ha abbandonato il ritiro della nazionale per un problema muscolare rivelatosi più serio del previsto, al punto da tenerlo fuori per quattro settimane.

Un’assenza pesante, che si aggiunge a quelle di Musacchio e Caldara al centro della difesa, oltre ai problemi di formazione a centrocampo dettati dalle assenze di Biglia e Bonaventura. Insomma, la prossima sfida contro la Lazio sottoporrà un vero e proprio rebus di formazione a Gattuso, che deve fare i conti anche con la squalifica per due giornate di Gonzalo Higuain, espulso per proteste nella sfida con la Juventus.