Promozioni e occasioni imperdibili immersi nell'atmosfera natalizia

Una giornata alla ricerca ricerca del prezzo più conveniente da non farsi scappare. Anche quest’anno con il Black Friday parte con un mese di anticipo la corsa agli acquisti natalizi. Venerdì 23 novembre la galleria di Forum Palermo resterà aperta fino alle ore 22 per permettere ai visitatori di cercare le offerte più convenienti, con sconti davvero eccezionali. Saracinesche alzate dunque per tutti i negozi del centro commerciale: dall’abbigliamento all’elettronica, dalle gioiellerie ai prodotti per la casa, dagli alimentari ai libri. Una vera occasione da non perdere.

Per informazioni più dettagliate su sconti e promozioni ci si potrà collegare alla pagina Facebook di Forum Palermo o visitare il sito all’indirizzo: www.forum-palermo.it.

Atmosfera natalizia al Forum Palermo

Forum Palermo per celebrare la giornata del Black Friday ha anche deciso di accendere, lungo i corridoi della galleria, nelle piazze e sul prospetto esterno del centro, le luminarie natalizie. Quest’anno a catturare lo sguardo di bambine e bambini sarà piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove è stato posizionato un enorme Orso addobbato con luci bianche e oro. Una sosta obbligata per scattare delle foto ricordo.

A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.