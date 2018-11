Parole che toccano il cuore quelle dell'ex velina per la piccola Stella e il compagno Bobo Vieri

Fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Ieri infatti è nata la piccola Stella e l’ex velina, dopo essersi ripresa dal parto che da quello che ha dichiarato non è stato per niente “una passeggiata”, ha subito usato il suo profilo Instagram per lasciarle una dedica.

La neomamma, pubblicando una foto di lei ancora con il pancione abbracciata a Bobo, ha scherzato dicendo: “Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno, che poi ridendo e scherzando non era mica una grossa bugia!! Anche ad un passo dalla fine non è stata proprio una passeggiata, ma posso dirti una cosa? Per fare dei capolavori c è sempre bisogno di più tempo, per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena“.

La dedica a Bobo Vieri

Poi la dolce dedica a Bobo Vieri: “Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza oltre che la possibilità di conoscere la vera essenza della Felicita. Più vi guardo e più mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente. Grazie”. E non dimentica di ringraziare gli amici, i fan e lo staff medico che ha seguito lei e Stella in questo percorso: “Ovviamente grazie a tutti voi, amici veri e virtuali per tutto l’affetto che ci state dimostrando scrivendoci, riuscirò a rispondere a tutti, giuro! E poi devo assolutamente ringraziare i miei angeli che mi hanno seguito in questo percorso, non solo sotto l’aspetto professionale, ma anche personale perché sono stati veramente fondamentali per me!”.