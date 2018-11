Un goal dell'attaccante interista nel recupero regala il successo a Mancini. Brilla Sensi

Con grande fatica e all’ultimo minuto, ma alla fine, stavolta, l’Italia ha trovato il goal. E anche senza i tre punti in palio, è arrivata anche la vittoria nell’amichevole contro gli Stati Uniti, a rinsaldare le ritrovate convinzioni della nazionale di Roberto Mancini. Una squadra molto sperimentale, quella messa in campo dal CT, che ha trovato spazio, nel secondo tempo, anche per Kean, primo 2000 a debuttare in azzurro.

Tanto turnover, dopo il pareggio in Portogallo, con Kevin Lasagna al centro dell’attacco e un altro debuttante come Sensi a prendere il posto di Jorginho in cabina di regia. Il vero protagonista della partita, però, è il portiere yankee Horvath, che salva in più occasioni sui tentativi degli azzurri.

A inizio ripresa, in uno stadio come quello di Genk pieno di italiani emigrati in Belgio, fa il proprio esordio in azzurro, con la 10 sulle spalle, Vincenzo Grifo. L’ala dell’Hoffenheim va anche vicina al goal, che alla fine arriverà solo nel recupero, quando la coppia di subentrati interisti, Gagliardini e Politano, confeziona il goal dell’Italia, che manda in delirio il pubblico belga.

TABELLINO

ITALIA – USA 1-0

ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (dal 31′ s.t. Gagliardini), Sensi, Verratti; Chiesa (dal 1′ s.t. Grifo), Lasagna (dal 42′ s.t. Politano), Berardi (dal 17′ s.t. Kean). A disposizione: Donnarumma, Cragno, Rugani, Mancini, Biraghi, Tonali, Pavoletti. CT: Mancini.

STATI UNITI (3-5-2): Horvath; Carter-Vickers, Zimmermann, Long; Cannon (dal 31′ s.t. Villafana), Delgado (dal 17′ s.t. Trapp), Adams, Acosta (dal 38′ s.t. Gall), Moore; Pulisic (dal 38′ s.t. Lletget), Sargent (dal 17′ s.t. Wood). A disposizione: Guzan, Miazga, Green, Weah. CT: Sarachan.

Marcatori: 45’+4 s.t. Politano.

Arbitro: Cakir (TUR).