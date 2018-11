Sguardi e risate di intesa fanno pensare a una nuova occasione per l'ex coppia

Sguardi di intesa e sorrisi ammiccanti. Sembra che dopo la rottura via social e le frecciatine twittate, tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sia tornato il sereno e qualcuno parla persino di un ritorno di fiamma. Lui in smoking, lei in un abito lungo porpora con spacco vertiginoso hanno attirato tutti gli sguardi dei presenti.

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: sguardi e risate complici

Entrambi hanno partecipato alla serata di gala di Alis, Associazione italiana della logistica, Elisa Isoardi in veste di presentatrice e Matteo Salvini ospite a sorpresa. Il vicepremier infatti era di ritorno dalla cena al Quirinale tenuta in onore dell’emiro del Qatar.

“Mamma miaaaaaa! Saranno dieci anni che non metto lo smoking, devo trattenere il fiato”, scrive Salvini su Instagram. Mentre Elisa Isoardi non perde occasione di mostrare l’outfit scelto per la serata.

Visualizza questo post su Instagram #alis #autostradelmare Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Nov 19, 2018 at 12:48 PST

Foto da Twitter