La 23enne di Milano cooperava con la Onlus Africa Milele. Non è ancora chiaro il motivo dell'attacco, né chi se ne sia reso responsabile

Una volontaria italiana di 23 anni è stata rapita da un gruppo di uomini armati sulla costa del Kenya. Lo ha riferito il capo della polizia keniota Joseph Boinnet. Si tratta di Silvia Romano, di Milano.

Kenya, italiana rapita da uomini armati

Il rapimento sarebbe avvenuto durante un attacco armato avvenuto ieri sera, alle 20 ora locale, al centro commerciale di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, nella contea di Kilifi. Lo ha riferito il servizio di polizia nazionale del Kenya. La banda di uomini era armata di fucili AK 47.

Cinque persone sono rimaste ferite. Secondo Boinnet, non è chiaro il motivo dell’attacco, né chi se ne sia reso responsabile. Nella zona ci sono stati rapimenti di stranieri da parte di fondamentalisti islamici con base in Somalia.

Lilian Sora, presidente della onlus Africa Milele in cui operava la ragazza, ha riferito all’Ansa che “il rapimento della volontaria italiana 23enne è avvenuto in una parte del Kenya dove non ci sono centri commerciali, al massimo un negozietto dove si vendono fagioli e dove soprattutto non succede mai niente del genere – ha precisato -. A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio sono arrivati quattro-cinque individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati, a colpo sicuro, nella casa dove era la nostra volontaria, probabilmente perché lì sapevano che c’era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni”.

Foto dal sito Kahawatungu.com