L'annuncio ufficiale è arrivato da Ignazio Moser e i preparativi sono già iniziati

Ormai è davvero ufficiale: presto vedremo Cecilia Rodriguez in abito bianco. E’ stato Ignazio Moser ad annunciare le future nozze durante un’intervista a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su RealTime, nella puntata che andrà in onda venerdì 23 novembre.

In estate le nozze di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser

“La porterò all’altare quest’estate”, ha detto Moser alla Boccia. Il ciclista, come riporta Novella 2000, ha svelato anche la location dell’atteso matrimonio. Cecilia e Ignazio convoleranno a nozze in Trentino, in Val di Cembra dove si trova la tenuta agricola del papà di lui, Francesco Moser.

Visualizza questo post su Instagram Mi mundo. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: Nov 18, 2018 at 5:21 PST

Nonostante Cecilia Rodriguez abbia avuto sempre delle remore ad andare all’altare, ha ceduto al romanticismo del suo Ignazio dopo un anno di fidanzamento festeggiato in grande stile. Secondo i rumors i preparativi dell’evento sarebbero già iniziati tanto che la coppia in questo periodo si reca molto spesso a Trento.

Foto da Instagram