Per la firma sarà necessario aspettare qualche giorno, per le ultime formalità burocratiche. Zamparini aveva acquistato il club da Sensi nel 2002

Dopo oltre sedici anni, si chiude l’era Zamparini a Palermo. Con un comunicato diffuso in mattinata, Financial Innovations Team ha infatti annunciato di aver concluso la trattativa per la cessione del 100% delle azioni della società rosanero, a un acquirente ancora ignoto. Di seguito la nota ufficiale:

Financial Innovations Team in qualità di Advisor incaricato dalla Proprietà della U.S. Città di Palermo S.p.A. a seguire la cessione della Società Sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l’acquisizione del 100% delle azioni della Società in oggetto. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle Parti di espletare le necessarie formalità.