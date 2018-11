Non cessano le critiche per l'influencer che questa volta incassa quelle di Cavalli

Chi può esserci nel turbine delle critiche se non Chiara Ferragni, che per adesso sta facendo incetta di colpi bassi sia da personaggi famosi che non. L’ultimo attacco è stato scatenato da una foto di Chiara con un completo intimo trasparente Intimissimi. Spicca il commento di Roberto Cavalli: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”.

Tanta cattiveria lascia sbalordito persino il marito Fedez che, incredulo, pensa che a scriverlo sia stato un fake di Roberto Cavalli. Lo stilista, invece, risponde: “Sono proprio io! Famoso e pulito per dire ciò che penso!! Siete bravi, vi approfittate troppo di questo gioco che non è per vendere ma un passatempo per divertire. Poi comprare abiti con nomi roboanti (tipo il mio) con i quali Chiara si fa pubblicità indossandoli. Brava li indossa bene… ma questa volta ha messo il piedino fuori dalla passerella…”

Ma non finisce qui, lo stilista infatti non contento attacca l’influencer dove non dovrebbe: “Non lo hai allattato, hai temuto di sciuparti il seno”. “Sei molto più bella vestita!”. Ma Chiara Ferragni non risponde e non cade nel giogo della cattiveria.