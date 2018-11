L'attesissimo trailer è finalmente arrivato

Non danno cenno di concludersi i revival della Disney che per il 2019 ha in cantiere il nuovo film de Il Re Leone in live action. La pellicola, insieme ai progetti di Dumbo e Aladdin, vuole dare nuova vita all’originale classico del 1994. Il Re Leone è ad oggi uno dei lavori Disney più segreti in programma per il prossimo anno, anche se il suo annuncio è avvenuto nel 2016.

Dopo l’uscita de Il libro della Giungla, il regista Jon Favreau sarebbe rimasto legato ai progetti Disney, che lo ha chiamato a dirigere anche il remake de Il Re Leone. La nuova pellicola è in mano allo sceneggiatore Jeff Nathanson, che ha già collaborato con la casa di topolino per Disney i Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazaar.

Anche sapendo poco del film, possiamo affermare che l’uscita nelle sale è prevista per il 19 luglio 2019 nei cinema degli Stati Uniti. Ancora nessuna notizia su quando Il Re Leone arriverà in Italia.