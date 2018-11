Cosa ne sarà di Alice e CC? Arthur farà di nuovo breccia nel cuore della giovane medico legale?

L’allieva 2 sta davvero per finire. Con un bilancio positivo in termini di ascolti, la seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola giunge al termine. La penultima puntata ci ha lasciato non pochi dubbi sulla relazione di Alice e Claudio Conforti.

L’allieva 2: anticipazione dell’ultima puntata

Tornati infatti più uniti che mai a insidiare il loro amore torna Arthur. Vedremo Alice incerta sui sentimenti che prova per CC e più vicina ad Arthur che le confessa di essere tornato a Roma per starle più vicino. Claudio decide di conoscere i genitori di Alice ma le differenze, soprattutto caratteriali, tra i due si fanno sempre più evidenti.

Chi sceglierà la nostra Alice? Capirà di amare sul serio Claudio o deciderà di cedere al passato tornando tra le braccia di Arthur? Intanto ad allontare la giovane medico legale e CC ci saranno anche le indagini sull‘attentato al vicequestore Calligaris ferito sulle scale dell’Istituto.

L’allieva 3 si farà?

Per avere le risposte ai nostri quesiti dovremo attendere la prossima settimana. Ma già si parla de L’allieva 3 e secondo i rumors sia Lino Guanciale che Alessandra Mastronardi dovrebbero comparire tra le conferme della prossima stagione. Alessandra Mastronardi infatti, durante la presentazione de L’allieva 2, aveva chiaramente fatto intendere la speranza di essere affiancata ancora una volta, in un’ipotetica terza stagione, da Lino Guanciale.