La sciatrice azzurra vanta due vittorie in coppa del mondo e un argento mondiale, tutti in discesa libera

Elena Fanchini dice basta, anzi no. Dopo l’ultimo grave infortunio in allenamento, la sciatrice azzurra aveva annunciato in un video su Instagram tutto il suo sconforto per esser caduta in un nuovo periodo di stop, dopo quello forzato dovuto alla battaglia con il tumore. Un messaggio interpretato come un addio allo sci, ma che è stato smentito dalla stessa atleta, che ha precisato: “Lo sfogo sulla mia pagina Instagram è dovuto solamente ad un momento di sconforto, arrivato in un altro periodo sfortunato della mia vita sportiva. Non ho mai annunciato alcun tipo di ritiro, il mio unico pensiero è esclusivamente quello di eseguire gli accertamenti clinici programmati al mio rientro in Italia e programmare al meglio la mia completa guarigione. Solo quando avrò superato anche questo infortunio deciderò quale sarà il mio futuro”.

Elena Fanchini in carriera vanta due vittorie in Coppa del Mondo, entrambe in discesa libera, e un argento mondiale nella disciplina più veloce, ottenuto ai Mondiali di Bormio del 2005, quando era la più grande promessa dello sci azzurro. Senza i tanti infortuni che ne hanno falcidiato la carriera, avrebbe sicuramente raccolto di più.