Successo in rimonta per l'azzurra, che scalza la Mowinckel. Giù dal podio le rivali per la coppa di specialità Shiffrin e Worley

Una Federica Brignone in versione gigante sulle nevi americane. A Killington, per la seconda prova stagionale di Coppa del Mondo della specialità da lei più amata, l’azzurra ha portato a casa una vittoria importante, che la proietta in testa alla classifica della coppetta tra i pali larghi, dopo aver centrato il secondo posto nella prova d’apertura a Soelden.

Un grande risultato per la Brignone, che rappresenta la pedina di punta dello sci azzurro in questa stagione in cui il suo alter ego Sofia Goggia rimarrà ai box per tutta la restante parte di 2018. Sul podio, con Federica, la norvegese Mowinckel, che aveva fissato il miglior tempo nella prima manche, e la Brunner. Solo quarta e quinta Mikaela Shiffrin e Tessa Worley, principali contendenti della lombarda per la coppa di specialità.