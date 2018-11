Lo scorso fine settimana, circa 282 mila persone hanno preso parte alla protesta, bloccando strade e siti strategici in tutta la Francia

La protesta dei “Gilet gialli” a Parigi non si ferma ancora. Dopo i disordini creati nel precedente fine settimana, i manifestanti contro il caro-benzina in Francia tornano a farsi sentire. È stato annunciato un grande raduno in Place de la Concorde, il ministero dell’Interno, però, ha vietato ogni assembramento e ha transennato la zona.

Parigi, “Gilet gialli” di nuovo in azione: bloccato Place de La Concorde

Nonostante il divieto, centinaia di manifestanti si sono riversati sugli Champs-Elysees. La manifestazione autorizzata è fissata per le 14 al Champ de Mars, vicino alla Tour Eiffel. Intanto la polizia continua a bloccare i manifestanti all’entrata di Place de la Concorde ed alcune decine stanno risalendo l’avenue in senso contrario. I dimostranti chiedono di incontrare il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

Lo scorso fine settimana, circa 282 mila persone hanno preso parte alla protesta, bloccando strade e siti strategici in tutta la Francia. Già dalle 9 di stamattina, alcuni gruppi di gilet gialli si aggiravano nella zona de La Concorde, alla fine degli Champs-Elysees.

I manifestanti hanno rifiutato, dopo il primo round di proteste, la proposta offerta dalle autorità di protestare a Champ-de-Mars, grande spazio vicino alla Tour Eiffel. Si preannuncia una giornata di tensioni a Parigi, quindi, dove è in programma un’altra manifestazione, la #NousToutes, contro tutte le violenze sessiste e sessuali.