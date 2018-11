"Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte", precisa il soccorso alpino

Sono salvi i due scialpisti colpiti dalla valanga che si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra Sestriere abbattendosi. Sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, riferendo di non aver visto altre persone coinvolte. Due elicotteri del 118 e il soccorso alpino con cani da valanga si sono recati sul posto. Nelle scorse ore una violenta nevicata ha interessato la zona. Toccati gli 80 centimetri di neve a quota 2.500 metri.

Sestriere, valanga si abbatte su alcune persone

Le condizioni di salute sei due sciatori salvati sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 e una trentina di tecnici, comprese unità cinofile, stanno operando per bonificare la valanga” che è di grosse dimensioni”, precisa il soccorso alpino.

I carabinieri, che hanno diffuso la notizia, hanno parlato di una slavina di “medie dimensioni”. La zona è raggiungibile soltanto in elicottero.

Il soccorso alpino è già intervenuto per un’altra valanga del Monviso, in provincia di Cuneo, dove una persona travolta è stata estratta viva dai compagni di escursione e portata in ospedale in elicottero. Le sue condizioni non sarebbero gravi.