Sul podio Vlhova e la campionessa olimpica Frida Hansdotter. La settimana prossima prime prove veloci a Lake Louise

Mikaela Shiffrin avrà anche iniziato la stagione concedendo qualcosa in gigante, ma tra i pali stretti non ce n’è per nessuno, almeno fino a questo momento. Nello slalom speciale di Killington, il secondo di questa Coppa del Mondo, la campionessa statunitense si è presa la soddisfazione di vincere entrambe le manche, rifilando un distacco di 57 centesimi a Petra Vlhova, mentre Bernadette Schild, l’unica a tenere il passo nella prima prova sulle nebbiose vette americane, si è dovuta accontentare del quinto posto finale.

Prova deludente per le azzurre, con Irene Curtoni che ha chiuso all’undicesimo posto e Chiara Costazza che, dopo una prima manche in cui aveva accumulato tre secondi di ritardo dalla Shiffrin, è uscita di scena nella seconda parte di gara.

La classifica di specialità vede ovviamente la Shiffrin al comando, così come nella classifica della coppa assoluta, dopo le prime quattro prove tecniche della stagione. Dalla settimana prossima, a Lake Louise, toccherà anche alle prove veloci, con due discese libere e un Super-G.