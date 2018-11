Fabrizio Corona ha violato tutte le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza

Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere. Secondo la Procura generale di Milano, l’ex re dei paparazzi ha violato tutte le prescrizioni impartite dal giudice di Sorveglianza nell’ambito dell’affidamento terapeutico che gli era stato concesso il 21 febbraio come misura alternativa al carcere. I magistrati hanno quindi chiesto ai giudici del Tribunale di sorveglianza di revocare a Fabrizio Corona l‘affidamento terapeutico.

Le violazioni di Fabrizio Corona

La stessa richiesta era stata già fatta il 1° marzo scorso. Fabrizio Corona, a cui era stato vietato l’uso dei social network, aveva pubblicato su Instagram il video in cui veniva ripresa l’uscita dal carcere e l’abbraccio all’ex fidanzata Silvia Provvedi. Secondo i magistrati le violazioni si sono susseguite con maggiore frequenza negli ultimi mesi.

Tra i fatti più eclatanti presentati in aula, le ospitate “rissose” in tv, come il litigio con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. A Fabrizio Corona infatti non era stato concesso di participare al programma ma soltanto di recarsi a Roma. Corona avrebbe così violato il divieto di lavorare al di fuori della Lombardia e non avrebbe inoltre rispettato negli ultimi mesi gli orari di rientro prescritti.