Confermato l'incidente di ieri in cui sono stati sparati colpi di cannone, feriti marinai ucraini e sequestrate tre navi ucraine da parte della Russia

Il Consiglio nazionale ucraino di sicurezza e difesa ha deliberato di chiedere al Parlamento di dichiarare la legge marziale, dopo l’incidente sullo stretto di Kerch, fra Mar Nero e Mar d’Azov, che ha visto navi di Kiev speronate dai russi. Durante la notte sono scoppiati scontri e protese nella capitale ucraina. Secondo quanto riportato da media internazionali, centinaia di manifestanti si sono riuniti sotto all’ambasciata russa e hanno dato fuoco ad alcuni veicoli, tra cui un’auto diplomatica.

Kiev, assalto all’ambasciata russa: richiesta legge marziale

Il Consiglio di sicurezza si è riunito d’urgenza in piena notte a Kiev, con il presidente Petro Poroshenko,che ha precisato che la legge marziale non significa “una dichiarazione di guerra”. “L’Ucraina non ha in programma di fare la guerra a nessuno”, ha assicurato il presidente.

Sono stati sparati ieri alcuni colpi di cannone, feriti marinai ucraini e sequestrate tre navi ucraine da parte della Russia. Si tratta di due unità militari cannoniere e un rimorchiatore. Le forze armate russe hanno confermato l’incidente, definito da Poroshenko “non provocato e folle”. Il ministero della difesa ha però reso noto di aver diramato l’ordine di mettere le forze armate in stato di allerta operativa.

Secondo Mosca, dunque, si tratta di una violazione delle acque territoriali russe, per Kiev invece è un’aggressione provocata. L’Ucraina inoltre afferma di aver avvertito preventivamente la Russia del passaggio.