Il rogo è divampato intorno alle 2 di notte in un edificio in cui abitavano una ventina di persone

Una palazzina ha preso fuoco a Soletta (Solothurn), in Svizzera. Al momento il bilancio parla di 6 morti e si teme che possano esserci anche dei bambini fra le vittime. Lo riferisce l’agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats.

Svizzera, palazzina in fiamme: 6 morti tra cui bambini

Il rogo è divampato intorno alle 2 di notte in un edificio in cui abitavano una ventina di persone. L’allarme è scattato poco dopo, quando uno dei residenti ha notato del fumo nella tromba delle scale. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di trarre in salvo la maggior parte dei residente, ma sei di loro, tra cui un numero ancora imprecisato di bambini, non ce l’hanno fatta. Sono molti i feriti trasportati in ospedale, intanto è stata avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incendio.