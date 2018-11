Harry e Meghan lasceranno Kensington Palace per iniziare la loro vita a Frogmore

Harry e Meghan sono pronti per lasciare Kensington Palace. La coppia reale in dolce attesa infatti si trasferirà a breve, dopo la ristrutturazione, a Frogmore nella tenuta di Windsor. Harry e William, che hanno vissuto finora sotto lo stesso tetto con le loro famiglie, si separeranno mentre continueranno a dividere gli stessi uffici.

Harry e Meghan lontani da Kensington Palace

Secondo i rumors inglesi, la scelta è stata dettata dai dissapori tra Kate e Meghan. Tra le due cognate infatti non correrebbe buon sanguem sebbene le voci non siano state mai confermate. Anche se sia Harry che Meghan non hanno mai nascosto di volere per la propria famiglia una vita più tranquilla, lontana dall’esposizione mediatica a cui sono sottoposti anche i figli di William e Kate. George e Charlotte, e presto anche Louis, possono spostarsi infatti in zone ben delimitate di Kensington Palace e distanti da sguardi indiscreti.

Nella dimora di Frogmore, a 25 miglia da Londra, Harry e Meghan non saranno soli. Sono state infatti riservate una camera per la madre di Meghan, Doria Ragland, una per la bambinaia e una per la guardia del corpo. Sembrerebbe che la scelta sia stata proprio della duchessa di Sussex, una zona più isolata dove crescere il prossimo royal baby.