Da stasera andrà in onda la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante

L’attesa è finita: questa sera andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai 1 L’amica geniale, la fiction tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Una serie di romanzi diventati un caso letterario internazionale sia perché l’identità dell’autrice, che compare anche tra gli sceneggiatori della fiction, rimane sconosciuta ma soprattutto per la sua trama al centro della quale vi è un’amicizia di Elena e Lina lunga 60 anni in una Napoli affascinante e pericolosa, ricostruita vicino Caserta, a Saint Gobain a Marcianise.

I luoghi della fiction “L’amica geniale”

Ricreato meticolosamente il Rione Luzzatti di Gianturco che si trovanella periferia est di Napoli. Negli anni ’50 si trovava vicino alla zona conosciuta come “degli stagni”, citata anche nel romanzo. Vicino alla chiesa del Rione, ricostruiti anche la scuola, i giardini e la casa della maestra, i luoghi in cui Elena e Lila, le protagoniste de L’amica geniale, si sono conosciute.

Alcune scene sono state girate anche nel centro storico di Napoli dove Elena, tra stradine e vicoletti, si perde tra le bancarelle di libri. A Piazza dei Martiri si trova il negozio di scarpe di Lila e Stefano, a Piazza Municipio invece lavora Elena.

Molte scene infine sono state girate ad Ischia Ponte sulla strada del castello Aragonese e per le stradine del Borgo, a Gaeta. La fiction è una coproduzione di HBO, Rai Fiction e Tim Vision.