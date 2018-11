Il provvedimento è legge

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo, che era già stato approvato al Senato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale diventerà legge. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia. Sono 14 i deputati M5s che non hanno partecipato al voto finale sul decreto Sicurezza.

“Sono contento, è una giornata memorabile. Sono felice e soddisfatto” ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Montecitorio.