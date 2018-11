In serata toccherà alla Lazio, impegnata sul campo dell'Apollon Limassol dopo aver già messo in tasca la qualificazione

Dopo una due giorni di Champions League che ha visto Juventus e Roma staccare il pass per gli ottavi di finale, tocca a Milan e Lazio, le due formazioni italiane impegnate in Europa League. I primi a scendere in campo, nella fascia delle 19, saranno i rossoneri, che contro il Dudelange ritrovano Higuain e non possono permettersi ulteriori passi falsi.

In serata, invece, toccherà alla squadra di Inzaghi, già forte della qualificazione ai sedicesimi e pronta a varare il turnover in casa dell’Apollon Limassol, con un occhio ai prossimi impegni di campionato.

I risultati della 5a giornata

GIRONE A

Bayer Leverkusen-Ludogorets

Zurigo-AEK Larnaca

GIRONE B

Red Bull Salisburgo-RB Lipsia

Rosenborg-Celtic

GIRONE C

Bordeaux-Slavia Praga

Zenit-Copenaghen

GIRONE D

Fenerbahce-Dinamo Zagabria

Anderlecht-Spartak Trnava

GIRONE E

Qarabag-Sporting Lisbona

Vorskla Poltava-Arsenal

GIRONE F

Milan-Dudelange

Real Betis-Olympiacos

GIRONE G

Spartak Mosca-Rapid Vienna

Rangers-Villarreal

GIRONE H

Apollon Limassol-Lazio

Eintracht-Olympique Marsiglia

GIRONE I

Malmo-Genk

Sarpsborg-Besiktas

GIRONE J

Krasnodar-Akhisarspor

Standard Liegi-Siviglia

GIRONE K

Astana-Dinamo Kiev

Jablonec-Rennes

GIRONE L

BATE Borisov-Vidi

Chelsea-PAOK