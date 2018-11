Sarà l'ultimo reality: "C’è troppa falsità e alcune situazioni non riesco ad accettarle"

Fervono i preparativi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti potrebbe comparire anche Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia, come ha raccontato in un’intervista a Novella 2000, sarebbe in trattativa per partecipare al reality.

Dopo il Grande Fratello, l’Isola sarebbe l’ultimo incontro con la tv. Jeremias Rodriguez infatti non ha mai nascosto il rapporto contrastato con il piccolo schermo e la partecipazione all’Isola dei Famosi, accanto tra l’altro al quasi cognato Moser, sarebbe l’ultima apparizione in tv. “In verità ho capito che il mondo della televisione non mi piace. C’è troppa falsità e alcune situazioni non riesco ad accettarle. Quando si accendono le telecamere tutti vogliono sentirsi protagonisti, questo non è nel mio stile”.

Jeremias Rodriguez e il sogno di aprire un ristorante

Il sogno di Jeremias infatti è quello di aprire un ristorante di cucina italiana. Jeremias non confessato di non avere paura di soffrire la fame in Honduras: “Mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi. Anche Belen e Cecilia hanno partecipato. È una vera esperienza di vita, e sono certo di riuscire a superare qualsiasi difficoltà. Vengo da un passato difficile, so cosa vuol dire vivere di stenti. Quale situazione migliore per mettermi alla prova? C’è la concreta possibilità che il progetto si realizzi”.

Secondo i rumors tra i possibili partecipanti all’Isola ci sarebbero anche Giorgio Manetti, Giulia De Lellis, Claudio Sona, Antonella Mosetti, Fariba Tehrani, la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, Wanda Fisher, Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Andrea Pinna, Akash Kumar, Justine Mattera.

Foto da Instagram