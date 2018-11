Diverse persone hanno invitato i cronisti ad allontanarsi gridando: "Di Maio è l'orgoglio della nostra nazione"

Due agenti della polizia municipale si sono presentati a Mariglianella, in provincia di Napoli, nello stabile di cui è comproprietario il padre del vicepremier Luigi Di Maio.

Diverse persone, alla vista dei giornalisti, hanno invitato i cronisti ad allontanarsi gridando: “Di Maio è l’orgoglio della nostra nazione“. Al momento non si conosce il motivo della visita della polizia municipale. Il padre del vicepremier è coinvolto in una vicenda per la quale in passato avrebbe assunto nella sua azienda alcuni lavoratori in nero.