A partire dal 4 dicembre su Mtv, canale 130 di Sky

Torna Riccanza, il docu-reality con protagonisti i giovani i ricchi italiani. A partire da martedì 4 dicembre la terza stagione del programma andrà in onda in seconda serata alle 22.50 su Mtv per 14 puntate. Riccanza racconta la vita dorata ed estremamente lussuosa dei giovani rampolli tra party esclusivi, set fotografici, viaggi e supercar, tutto ovviamente documentato sui profili Instagram.

Riccanza 3, i protagonisti

Ogni puntata racconta le curiosità e la personalità di ogni protagonista seguito con le telecamere nelle attività quotidiane tra studio, lavoro e sport estremi. All’edizione di quest’anno parteciperanno i due cugini siciliani Angelo Fasciana e Antonio Ferraro, le due sorelle Giorgia e Alessia Visentin, la giovane Elvezia, Farid Shrivani (presente sin dalla prima edizione del reality) e Juan Fran Sierra (nel cast della seconda stagione).

Spazio anche ai vip. Nel corso delle puntate infatti vedremo Andrea Damante, cugino di Angelo, e Giulia Salemi, amica di Juan.

Foto da Twitter