Rifiutata la richiesta della Procura

Fabrizio Corona rimane in affidamento terapeutico. E’ questa la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta di revoca da parte della Procura. L’affidamento terapeutico in sostituzione del carcere era stato dato a Corona a febbraio per permettergli di di disintossicarsi dalla dipendenza dalla cocaina.

Dopo la violazione di alcune prescrizioni la Procura a marzo aveva fatto richiesta di revoca, replicata recentemente a causa dell’aumento di violazioni da parte dell’ex re dei paparazzi.