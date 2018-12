Occhi puntati sul deficit. "Flessibilità ma nel rispetto delle regole, il gap va ridotto ancora", precisa il commissario europeo agli Affari economici

Il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, si dice soddisfatto per i nuovi risvolti delle trattative tra l’Europa e il Governo italiano in merito alla Manovra. “Il dialogo con l’Italia è in corso – ha detto Moscovici -, diventa più intenso, vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l’Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi. È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling”. Intanto aumentano le pressioni per la riduzione del deficit.

Manovra, Moscovici: “Ora l’Italia è disposta ad ascoltarci”

L’incontro avuto a Buenos Aires in occasione del G20 ha portato i suoi frutti. “Ora il dialogo è cominciato davvero su metodo e sostanza – ha precisato il commissario europeo -. A Buenos Aires abbiamo avuto discussioni positive con Conte e Tria, e abbiamo deciso di proseguire nell’interesse generale e abbiamo dato mandato ai nostri team di lavorare in quella direzione”.

Il commissario agli Affari economici ha spiegato che la Commissione Ue ha “preso nota” delle intenzioni dell’Italia di ridurre il deficit, e ora “aspettiamo altri dettagli”, perché ci deve essere un “impegno credibile, concreto e nel quadro delle regole”. E ancora: “Noi siamo disponibili a dare flessibilità ma deve essere nelle regole, per questo il gap va ridotto ancora”.