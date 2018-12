E' in corso l'autopsia sul corpo di Stefano Colasanti, il vigile del fuoco rimasto ucciso

Sarebbero tre gli indagati per l’esplosione nel distributore sulla Salaria, avvenuta lo scorso mercoledì a Borgo Quinzio. Nell’incendio sono morte 2 persone e 23 sono rimaste ferite.

Si tratta del gestore e di un dipendente del distributore e dell’autista dell’autocisterna che ha preso fuoco ed è poi esplosa. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. L’iscrizione, ha sottolineato la procura, è un atto a tutela degli indagati e si è resa necessaria per lo svolgimento di attività irripetibili.

Intanto è in corso l’autopsia sul corpo delle vittime dell’esplosione, il vigile del fuoco Stefano Colasanti e un 38enne che si trovava in zona, così come disposto dalla Procura di Rieti.

foto:Quotidiano.net