Come richiesto dal procuratore generale, è stata esclusa l'associazione per delinquere

Anche se con dei leggeri ritocchi al ribasso, la Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di Martina Levato, Andrea Magnani e Alexander Boettcher per le aggressioni con l’acido compiute a Milano nel 2014.

Coppia acido, le condanne della Cassazione

Come richiesto dal procuratore generale, è stata esclusa l’associazione per delinquere: in conseguenza di ciò, Martina sconterà 19 anni e 6 mesi (in appello aveva avuto 20 anni), Boettcher 21 anni (23 in secondo grado) e Magnani 8 anni, 9 mesi e 10 giorni (erano 9 anni e 4 mesi).

La “coppia dell’acido”, con la complicità di Magnani, ha agito nell’intenzione di “purificare” Martina, legata ad Alexander, da cui ha anche avuto un figlio nato in carcere e dichiarato adottabile dalla Cassazione nel gennaio scorso. Hanno quindi sfregiato Pietro Barbini, ex compagno di scuola della studentessa bocconiana, per un tragico scambio di persona.

Coppia acido, la tesi dell’accusa

Il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri ha chiesto alla Corte di far cadere il reato associativo: “Il piano era quello di purgare Martina Levato da precedenti contatti amorosi”: un “piano criminoso determinato”, pur nella “indeterminatezza del numero di persone da colpire”, si tratta quindi di corso in reato continuato e non di associazione.

“Il rapporto malato di dominazione di Alexander Boettcher su Martina Levato non ha alcuna incidenza sull’intensità del dolo”, come aveva precisato Birritteri. Tra le altre cose, la difesa contestava “l’erronea valutazione degli elementi di prova” relativi al caso di Stefano Savi. Un episodio per il quale manca la confessione. Il pg ritiene che la ricostruzione proposta dalla difesa, che attribuisce la responsabilità a un terzo, sia “fantasiosa e illogica”. Per l’aggressione di Barbini, Boettcher era già stato condannato un anno fa in via definitiva a 14 anni.