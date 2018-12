Il presidente ha assicurato un cambio di rotta già da questa settimana

“Vedo uno stato di emergenza sociale ed economico della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo messaggio alla nazione in tv dopo la crisi dei gilet gialli.

“Prenderò misure già questa settimana” ha aggiunto, “La violenza è inaccettabile, saremo intransigenti con i violenti, nessuna rabbia giustifica le aggressioni ai poliziotti, gli assalti ai negozi e i danni agli edifici pubblici. Quando si scatena la violenza, non c’è più libertà”, prosegue Macron, che promette: “D’ora in poi la pace e l’ordine repubblicano devono regnare”.

“Non dimentico la collera dei francesi. Questa indignazione è condivisa da molti, non posso sminuire la loro collera. Abbiamo riposto all’aumento della tassa sui carburanti che è stata annullata, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso”.

Le misure annunciate da Macron sono diverse, dall’aumento del salario minimo di 100 euro al mese dal 2019, all’annullamento della contribuzione sociale generalizzata (CSG) per i pensionati che guadagnano meno di 2.000 euro al mese.

Macron assicura un incontro con le grandi imprese che “saranno chiamate a contribuire allo sforzo“. “Le riunirò e prenderò le decisioni la prossima settimana”, annuncia.

Emmanuel Macron, ha illustrato alla nazione una serie di misure shock per placare la collera dei gilet gialli. Evocando lo “stato d’urgenza economico e sociale”, Macron si è detto consapevole della necessità di aprire tra l’altro,”un dibattito senza precedenti nelle nostre istituzioni, ad ogni livello: governo, assemblea nazionale, parti sociali e associazioni saranno chiamati a fare la propria parte”.