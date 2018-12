La sparatoria sarebbe avvenuta in un mercatino vicino alla centrale Place Kleber. Il centro è stato blindato

Ci sarebbero “morti e feriti” a Strasburgo, in Francia, a seguito di una sparatoria avvenuta in un mercatino di Natale. “Spari nel centro di Strasburgo”, twitta lo stesso Alain Fontanel, vicesindaco della città. Un primo bilancio comunicato dai pompieri a diversi media parla di un morto e tre feriti. L’area intorno al centro storico è stata blindata.

“Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli”. Lo scrive su twitter il parlamentare europeo del M5S, Dario Tamburrano.

Po strzelaninie w Strasburgu na ulicach miasta pojawiły się uzbrojone patrole.#Strasburg #Francjapic.twitter.com/xjiKABbNND — Świat21 (@swiat21) 11 dicembre 2018

La sparatoria sarebbe avvenuta in un mercatino di Natale vicino alla centrale Place Kleber. “Spari nel centro città, prego tutti di restare in casa in attesa di una chiarificazione della situazione”, twitta ancora il vicesindaco di Strasburgo. La Prefettura, da parte sua, ha esorta su Twitter a “non diffondere false voci” su quello che chiama “gli eventi di Strasburgo”: “Restate calmi e seguite le consegne che saranno diffuse”.