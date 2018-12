Buone speranze per il reporter italiano ferito: "Antonio resiste", dice la deputata Fi Michaela Biancofiore in contatto con i familiari

Sale a 3 il bilancio delle vittime dell’attacco al mercatino di Natale di Strasburgo. La Prefettura francese ha confermato il decesso dell’uomo afghano che mercoledì era dato in condizioni irreversibili. Le autorità francesi hanno precisato che una quarta persona, rimasta gravemente ferita durante l’attacco, “è in stato di morte cerebrale”. Il totale dei feriti ammonta a 13 persone, di cui 5 gravi.

Strasburgo, buone speranze per reporter italiano ferito

“Antonio per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno”. Lo ha detto all’Ansa la deputata Fi Michaela Biancofiore parlando del reporter italiano Antonio Megalizzi rimasto ferito nell’attacco di Strasburgo. “Non so se sia operabile in assoluto o se sia una questione di stabilizzazione dopo il trauma. Aspetto notizie dalla famiglia”, aggiunge la deputata che è in stretto contatto con la fidanzata di Megalizzi, Luana Moresco. La deputata Biancofiore ha pubblicato su Twitter la foto di una candela accesa con l’hashtag “Pray For Antonio. Confidiamo in Dio”.