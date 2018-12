Dopo il ritiro di Teresa Piccione, di area Zingaretti, il renziano Faraone era rimasto da solo in corsa. Aspre le polemiche interne al partito, in primis quelle del governatore della Regione Lazio

È Davide Faraone il nuovo segretario regionale del Pd Sicilia. L’ex sottosegretario all’Istruzione è stato proclamato segretario dalla commissione regionale per il congresso, che ha affrontato anche il tema delle liste con i candidati all’assemblea regionale dem. Annullate dunque le primarie inizialmente previste per domenica 16 dicembre.

Pd Sicilia, Faraone eletto segretario

“Purtroppo in Sicilia stiamo vedendo un modello di partito che io non voglio, ci sono molte federazioni che non hanno aperto il tesseramento, non hanno fatto votare gli iscritti – ha detto Zingaretti – ci sono pesanti ingerenze di un altro partito nella vita democratica del nostro partito e credo che, e su questo faccio un appello, dovremmo reagire tutti insieme e tutti compatti”.