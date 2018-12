Lo starter kit Calciatori Panini sarà composto dall'Album Calciatori Panini 2018 – 2019, una bustina di figurine e un esclusivo gadget Panini

Domani e domenica 16 dicembre Calciatori Panini “Natale 2018” fa tappa a Forum Palermo. Protagonista della due giorni la Collezione Calciatori 2018 – 2019 che verrà distribuita gratuitamente lungo i corridoi della galleria del centro commerciale. Lo starter kit Calciatori Panini sarà composto dall’Album Calciatori Panini 2018 – 2019, una bustina di figurine e un esclusivo gadget Panini.

Gli appassionati della Panini, la storica azienda italiana che è diventata sinonimo di cultura sociale, potranno conoscere in esclusiva territoriale le novità della nuova edizione rivolgendosi alle hostess che si muoveranno in galleria con dei carrelli personalizzati (dalle ore 10.30 alle 18.30).

L’album Panini “Calciatori 2018-2019”, la 58esima edizione della raccolta di figurine ufficiale sul calcio italiano, è finalmente in edicola. Anche quest’anno l’album è in formato maxi, con 128 pagine, su cui incollare le 734 figurine della collezione, ricchissimo di statistiche e informazioni. Solo “Calciatori 2018-2019” può raccontare tutto sui campioni e i club che ogni settimana fanno sognare sul rettangolo verde.

Tantissime, come sempre, le novità custodite dalla nuova edizione dell’album più amato dagli italiani.

A partire dalla copertina, che racchiude in una sola immagine 20 calciatori rappresentanti di tutte le squadre di Serie A TIM. Nuovi ed eclatanti arrivi dall’estero, trasferimenti eccellenti, uomini-simbolo e giovani dal sicuro avvenire mettono in scena un’epica invasione del proprio palcoscenico d’elezione: lo stadio, la cornice in cui è rappresentato il vero spettacolo del calcio. Ogni bustina di “Calciatori 2018-2019” è ricchissima di sorprese: le figurine degli stemmi, delle prime maglie, degli allenatori, delle squadre schierate, degli stadi e tante altre ancora sono realizzate su materiali e con trattamenti speciali innovativi. Ciascuna, inoltre, contiene un coupon CalcioRegali 2019 con cui tentare la fortuna e la possibilità di vincere tanti premi giornalieri, settimanali e finali.

Tutte le curiosità e le novità su “Calciatori 2018-2019” anche sui profili ufficiali Panini di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.