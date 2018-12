Salve invece le due figlie, che sono riuscite a scappare in tempo dall'appartamento

Un appartamento ha preso fuoco stamattina a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco ma per una donna di 46 anni non c’è stato nulla da fare. Salve invece le due figlie, che sono riuscite a scappare in tempo dall’appartamento. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Incendio in appartamento nel Veneziano: morta una donna

L’incendio si è sviluppato a partire dalla cucina e il fumo ha invaso tutto l’appartamento. La vittima era inizialmente riuscita a mettersi in salvo con le due figlie, una ragazza ventenne e una che frequenta la prima media. La donna però ha poi deciso di rientrare in casa, dove è caduta. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo parzialmente carbonizzato.