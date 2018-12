È morto il 35enne Barto Pedro Orent-Niedzielski, detto Bartek, rimasto fino ad oggi in coma profondo

Sale a 5 il bilancio delle vittime dell’attacco di martedì scorso al mercato di Natale di Strasburgo. È morto il 35enne Barto Pedro Orent-Niedzielski, detto Bartek, rimasto fino ad oggi in coma profondo. Lo riporta Le Monde. Il terrorista Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva fatto fuoco.

La vittima, a cui il terrorista Cherif Chekatt aveva puntato la pistola in fronte prima di sparare, al momento dell’attentato era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto venerdì per una ferita simile.