L'attrice ha vinto l' Orso d'Argento come migliore attrice nel 2015 per '45 anni' di Andrew Haigh

Orso d’Oro alla Carriera per Charlotte Rampling al Festival del cinema di Berlino, in programma dal 7 al 17 febbraio prossimi.

L’attrice 72enne, protagonista di oltre cento film tra cinema e televisione, sarà premiata nel corso di una cerimonia che si svolgerà al cinema Palast di Berlino il 14 febbraio.

Rampling è stata protagonista di un “cinema emozionante e anticonvenzionale”, ha detto il presidente della Berlinale, Dieter Kosslick. E per celebrare Charlotte Rampling, che ha presieduto la giuria della Berlinale nel 2006 e ha vinto l’Orso d’Argento come migliore attrice nel 2015 per ’45 anni’ di Andrew Haigh, il festival le dedicherà una retrospettiva con la proiezione di alcuni grandi film, da ‘La caduta degli Dei’ di Luchino Visconti, a ‘Il portiere di notte’ di Liliana Cavani, ‘La piscina’ di Francois Ozon e ‘Stardust Memories’ di Woody Allen.