Dopo George, Charlotte e Louis è in arrivo una femminuccia

Ad otto mesi dalla nascita del terzogenito Luis, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sarebbe in attesa del quarto figlio. La notizia viene diffusa dalla stampa americana ed il magazine Star scende nel dettaglio: si tratterebbe di una femminuccia, la cui nascita potrebbe essere annunciata addirittura entro il 2018.

Sempre secondo indiscrezioni, i Duchi sarebbero molto felici, soprattutto William il quale non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. Questo è quanto sarebbe trapelato dalle confidenze di una persona vicina alla Duchessa, ma che viene ovviamente smentito ufficialmente dal Palazzo: da Kensington Palace infatti è stato fatto sapere che se la Duchessa dovesse essere in attesa di un figlio, come prescrive il protocollo verrà dato un comunicato ufficiale.

Intanto sulla gravidanza di Kate salgono le scommesse e la possibilità di un quarto figlio della Royal Family viene data 6 a 4: segno anche di quanto i sudditi di Sua Maestà sarebbero felici che accadesse veramente.