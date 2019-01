Grey’s Anatomy, è vero amore per Ellen Pompeo

Ellen Pompeo fa tremare spesso i suoi fan anticipando l’addio a Grey’s Anatomy ma in realtà ritorna sempre sul set di Shonda Rhimes. Meredith Grey non riesce ad appendere il camice al chiodo e dopo aver firmato il contratto da 20 milioni di dollari per la 15esima e 16esima stagione, l’attrice già pensa alla successiva.

“Dico sempre: ‘Sono pronta a fare altro e a interrompere prima che gli ascolti scendano… ma gli ascolti non scendono mai’!”, ha detto a TvLine. E quindi, dopo la 16esima stagione di Grey’s Anatomy, continueremo a vedere Ellen Pompeo bazzicare nei corridoi del Grey-Sloan Memorial Hospital.

Ellen Pompeo non è pronta a dire addio a Meredith Grey

A mantenere vivo l’amore di Ellen per il suo personaggio non contribuisce solo Shondaland ma anche il feeling instauratosi con gli altri colleghi. “Mi piace la mia condizione qui. Per quanto l’idea di qualcosa di nuovo mi alletti… Ma ho tre bambini. Non voglio trascorrere – ha spiegato – i prossimi anni in giro per il mondo, allontanarmi e vivere sempre in hotel. Inoltre finché la rete e gli studios continueranno a incentivarmi e a farmi offerte a cui non posso dire di no… Be’ io resto…”

L’ABC infatti è più che soddisfatta degli ascolti di Grey’s Anatomy, il medical drama più longevo della tv che si colloca sempre tra i più seguiti della rete. “Gli ascolti non scendono mai! Scendono un po’, ma il fatto che siamo in grado di mantenere il nostro titolo di serie n. 1 dell’ABC è incredibile…”, e ha aggiunto: “È molto bello avere questo tipo di riscontro e partecipare a uno spettacolo di successo in questo panorama…”.

E’ indubbio che la serie tv si regge sul personaggio di Meredith Grey e l’abbandono di Ellen Pompeo costituirebbe un grosso problema per Shonda Rhimes che dovrebbe rivedere inevitabilmente le sorti del suo show.

Foto da Twitter