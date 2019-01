Termoli, investe e uccide un anziano: arrestato un 52enne

Sono scattate le manette per il 52enne alla guida della Toyota Yaris che la sera di martedì ha investito e ucciso l’82enne Donato Rubertone a Termoli, in provincia di Campobasso. L’anziano stava attraversavando la strada sulle strisce pedonali dopo aver fatto la spesa in un centro commerciale quando è stato falciato dalla Yaris in corsa.

Termoli, anziano ucciso sulle strisce

L’investitore è stato arrestato in serata con l’accusa di omicidio stradale. Era a bordo della sua Toyota quando, secondo una prima ricostruzione, ha preso in pieno l’anziano che stava rientrando a casa. La Polizia municipale ha eseguito l’arresto dopo aver ascoltato l’automobilista su disposizione della Procura di Larino.

La salma è stata composta nell’obitorio del San Timoteo dove sarà sottoposta all’autopsia. Grande il dolore dei familiari dell’anziano, di parenti ed amici. L’incidente é avvenuto poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, la polizia municipale e i carabinieri.